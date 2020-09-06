Украинские радикалы 3 сентября включили белорусского президента Александра Лукашенко в базу «Миротворца», а депутаты Верховной Рады публично поддержали белорусские протесты.
Эксперт подчеркнул, что никто из ключевых геополитических игроков не вводит санкции против Лукашенко, и со стороны Украины, вероятно, смягчение риторики последует уже в ближайшее время, иначе Киев рискует получить серьезные проблемы в ключевых сферах экономики.
«Например, без поставок топлива с белорусских перерабатывающих предприятий украинские танки, трактора и другая техника просто встанут. Ведь 50% бензина и дизельного топлива приходит на Украину с белорусских предприятий», — привел пример Погребинский.
По его мнению, ситуация с протестами в Белоруссии будет решаться между Западом и Россией.
Европейские лидеры открыто дают понять, что не хотят повторения в этой стране украинского кризиса, чему также способствует жесткая позиция России, которую выразил президент Владимир Путин в заявлении о резерве силовиков, добавил политолог.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).