Украина сделала вид, что определила свою позицию по Белоруссии в соответствии с вектором, который обозначили Польша и Литва. Однако в реальности ситуация обстоит иначе, так как для Запада вопрос Белоруссии не решен. Об этом рассказал известный украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «Россия 1»

Погребинский рассказал, как Лукашенко перехитрил сам себя © Владимир Трефилов Александра Лукашенко в базу «Миротворца», а депутаты Верховной Рады публично поддержали белорусские протесты.

Эксперт подчеркнул, что никто из ключевых геополитических игроков не вводит санкции против Лукашенко, и со стороны Украины, вероятно, смягчение риторики последует уже в ближайшее время, иначе Киев рискует получить серьезные проблемы в ключевых сферах экономики.

«Например, без поставок топлива с белорусских перерабатывающих предприятий украинские танки, трактора и другая техника просто встанут. Ведь 50% бензина и дизельного топлива приходит на Украину с белорусских предприятий», — привел пример Погребинский.

По его мнению, ситуация с протестами в Белоруссии будет решаться между Западом и Россией.

Европейские лидеры открыто дают понять, что не хотят повторения в этой стране украинского кризиса, чему также способствует жесткая позиция России, которую выразил президент Владимир Путин в заявлении о резерве силовиков, добавил политолог.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).