Пока не приходится говорить о том, что перевалка белорусских нефтепродуктов будет точно переведена в российские порты. Во всяком случае, это сложно будет сделать оперативно. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии Sputnik Латвия

«Был для них богом, а теперь не простит». Эксперт об угрозах Лукашенко и литовском транзите © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает экономические решения в ответ на персональные санкции стран Балтии в отношении белорусского руководства, а правительственные делегации РФ и Белоруссии в ходе переговоров в Минске обсудили возможность переброски нефтяных потоков из литовских портов в российские.

Эксперт отметил, что сейчас нефтепродукты с белорусских НПЗ можно экспортировать через российские порты, доставляя их туда по железной дороге, а также возможен вариант перепрофилирования существующих нефтепроводов в нефтепродуктопроводы.

Если же говорить о долгосрочной перспективе, то, по его мнению, самый оптимальный вариант — построить нефтепродуктопровод на Усть-Лугу с удобным маршрутом: однако для каждого варианта нужны гарантии загрузки, а белорусы таких гарантий не дают.

Он уточнил, что сейчас Белоруссия экспортирует около 11 миллионов тонн нефтепродуктов, из которых большинство уходит в дальнее зарубежье, а два-три миллиона тонн — на Украину.

«Через Россию имеет смысл пускать не меньше пяти миллионов тонн — российские порты это выдержат. Возникает вопрос, сколько Беларусь собирается экспортировать в будущем. При условии продолжения российского налогового маневра Минск к 2024 году будет покупать российскую нефть по мировым ценам. Когда они переработают ее, не исключено, что полученные нефтепродукты окажутся неконкурентоспособны на европейском рынке. Тогда экспорт как таковой сократится, и нечего станет переваливать в портах», — указал Юшков.

Специалист подчеркнул, что главное в этом вопросе — политическая воля белорусской стороны.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).