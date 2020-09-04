С началом занятий в школах на Украине можно ожидать новую вспышку коронавируса – учебные заведения могут снова перейти на режим удаленной работы с октября, считает кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, инфекционист Андрей Александрин, передает УНИАН в пятницу, 4 сентября

«Детское население является одной из движущих сил распространения ОРВИ, в том числе COVID-19. И в ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, потому что хоть дети и не являются группой риска, они являются носителями. Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек. Я уверен, ситуация будет такой: 1 сентября ребята пошли в школу, в конце сентября все школы закроются», — сказал Александрин.

По мнению врача, украинцы «расслабились» и не доверяют власти.

«Во-вторых, по моим наблюдениям, сейчас огромная проблема — внутриколлективные вспышки. Один больной человек пришел на работу в крупное предприятие, там почихал-покашлял, всех позаражал, и через несколько дней получил лабораторное подтверждение COVID-19. Вот вам и вспышка», — добавил он.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Я не хочу пугать, просто как инфекционист понимаю: в конце октября — начале ноября мы получим точно такую ситуацию, которая была весной в Италии или Испании, когда в больницу будут свозить огромное количество больных, медики вынуждены будут с трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление высоки, и лечить его», — добавил инфекционист.

Согласно последним данным, на Украине с начала пандемии зафиксировано 130,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 2,7 тыс. человек, 60,6 тыс. выздоровели.