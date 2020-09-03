Резонансные заявления Фокина и Кравчука по Донбассу – это всего лишь медийная составляющая Минских переговоров, считает политолог Руслан Бизяев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее Витольд Фокин заявлял о необходимости всеобщей амнистии и предоставления особого статуса Донбассу. Фокин также сказал, что украинские военные совершали преступления в Донбассе и должны понести за это ответственность, а также выразил готовность ехать в Донецк и Луганск на прямые переговоры с лидерами народных республик.

«На мой взгляд, ситуация не такая простая и линейная. Заявления Фокина и Кравчука проходят предварительную цензуру в Офисе президента. Потому что они же официальные лица, входят в нашу официальную делегацию. Соответственно, такого рода заявления они должны как минимум согласовывать», — отметил эксперт.

Фокин на скандальном «Миротворце». Чего же хочет Зеленский — мира или войны? © пресс-служба президента Украины

«Реакция вполне ожидаемая, все заявления Фокина и Кравчука сейчас — это больше медийная составляющая. Пока что Минский процесс находится в тупике», — добавил политолог.

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