Ранее Витольд Фокин заявлял о необходимости всеобщей амнистии и предоставления особого статуса Донбассу. Фокин также сказал, что украинские военные совершали преступления в Донбассе и должны понести за это ответственность, а также выразил готовность ехать в Донецк и Луганск на прямые переговоры с лидерами народных республик.
«На мой взгляд, ситуация не такая простая и линейная. Заявления Фокина и Кравчука проходят предварительную цензуру в Офисе президента. Потому что они же официальные лица, входят в нашу официальную делегацию. Соответственно, такого рода заявления они должны как минимум согласовывать», — отметил эксперт.
По его мнению, Минские переговоры в настоящее время находятся в тупике, а любая попытка сдвинуть политическую часть договоренностей упирается в протесты радикальной части населения Украины, из-за чего Офис президента вынужден был дезавуировать позицию, озвученную Фокиным.
«Реакция вполне ожидаемая, все заявления Фокина и Кравчука сейчас — это больше медийная составляющая. Пока что Минский процесс находится в тупике», — добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.