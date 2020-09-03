Лукашенко уверен, что в большей мере на обстановку в стране влияет не недовольство граждан, а внешнее вмешательство, глава государства назвал источники.
«Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе», — сказал Лукашенко.
Глава Белоруссии подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы не допустить разжигания «пожара» в Минске, потому что всегда так бывает, что огонь «начинается со столицы и перекидывается на всю страну».
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).