Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал государства, из которых, по его данным, управляют уличными беспорядками и вмешиваются во внутренние дела страны, сообщает белорусское госагентство БелТА 3 сентября

Младший сын Лукашенко будет учиться в Москве – актер Садальский © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе», — сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы не допустить разжигания «пожара» в Минске, потому что всегда так бывает, что огонь «начинается со столицы и перекидывается на всю страну».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).