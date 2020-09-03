Всеукраинский профсоюз работников музыкальной индустрии организовал митинг представителей развлекательной индустрии, участники которой выступают за равные права организаторов концертов. Об этом 3 сентября сообщают украинские «Вести»

Представители музыкальной индустрии направили открытое обращение премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием отменить постановление правительства, которое запрещает проведение концертов, работу ночных клубов, а также разработку справедливых условий работы представителей музыкальной индустрии в условиях карантина. Певица Оля Полякова собирает митинг против дискриминации звезд шоу-бизнеса © Secretsecvice / wikimedia.org

«Мы требуем быстрой разработки государственной политики, которая спасет музыкальную индустрию во время полной остановки! Мы долго терпели и придерживались всех карантинных ограничений, уважая мнение и позицию власти», — говорится в сообщении профсоюза на странице в Facebook.

Под Кабмин пришли также юрист и заместитель профсоюза Анна Степаненко, телеведущий Андрей Джеджула и певица Alyona Alyona, которая заявила, что карантинные меры, введенные на Украине, не дают артистам «дышать».