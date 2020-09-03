Пассажирский микроавтобус был обстрелян вечером 2 сентября в 20 км от Мелитополя по Каховскому шоссе в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Мелитопольграм» 3 сентября

Суд арестовал девятерых радикалов, обстрелявших автобус с оппозиционерами под Харьковом © CC0, Pixabay видеозаписи очевидец рассказывает, что попавший под обстрел микроавтобус зарегистрирован под донецкими номерами. По его словам, на месте происшествия видно много крови.

Других подробностей случившегося пока нет.

Ранее, 27 августа, вблизи города Люботина в Харьковской области был расстрелян микроавтобус Mercedes, в котором находились 20 человек. Неизвестные, заблокировав движение автомобилем Mitsubishi, заставили микроавтобус остановиться, а затем совершили нападение на его пассажиров — членов общественного движения «Патриоты — За жизнь». Также злоумышленники порезали шины, разбили камнями стекло и обстреляли из травматического оружия микроавтобус.

В результате нападения четверо пассажиров микроавтобуса пострадали. По подозрению в совершении преступления задержали 14 жителей Днепра в возрасте от 18 до 33 лет. Им инкриминируют хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, обстреляли автобус активисты «Азова» и «Национального корпуса».