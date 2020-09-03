В Шевченковском районе Киева произошел конфликт возле офиса партии ВО «Свобода», в результате которого трое полицейских получили телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева 3 сентября

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В результате между правоохранителями и «свободовцами» возник конфликт, во время которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации.

«На месте инцидента работала следственно-оперативная группа. Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После первоочередной проверки будет предоставлена правовая квалификация происшествия», — говорится в сообщении.

В то же время председатель «Свободы» Олег Тягнибок на своей странице в Facebook заявил, что правоохранители, которых, по его оценке, было около 50, хотели задержать депутата Киевсовета и лейтенанта батальона «Киевская Русь» Владимира Назаренко.

«Это все накануне завтрашней (3 сентября — ред.) сессии Киевсовета и местных выборов», — прокомментировал Тягнибок.

Он отметил, что около полуночи полиция покинула место инцидента.