Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 75 тысяч рублей в связи 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне россиянам - участникам войны, живущим в России, Латвии, Литве и Эстонии. Соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации

День в истории. 22 июля: появились «Лесные черти», ставшие кузницей бандеровских кадров и воспитавшие Шухевича © lch.org.ua На Украине националисты из ОУН, действовавшие на стороне гитлеровской Германии, объявлены героями страны и приравнены к ветеранам Великой Отечественной, против которых они воевали. Одним из предводителей ОУН был Степан Бандера, объявленный киевским режимом героем Украины.