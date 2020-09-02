Согласно документу, выплаты коснутся инвалидов и участников войны из числа военнослужащих, рядовых и офицеров органов внутренних дел и госбезопасности, принимавших участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.
На Украине националисты из ОУН, действовавшие на стороне гитлеровской Германии, объявлены героями страны и приравнены к ветеранам Великой Отечественной, против которых они воевали.
Одним из предводителей ОУН был Степан Бандера, объявленный киевским режимом героем Украины.