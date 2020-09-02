Массовые акции протеста в Белоруссии завершатся с наступлением осени, когда погода станет менее подходящей для проведения митингов. Об этом рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Олег Бондаренко: Россия уже упустила момент, когда могла создать в Белоруссии пророссийские силы © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко, прогнозирует эксперт, не пойдет ни на какие уступки протестующим, однозначно сохранит свой пост, и, возможно, доведет до конца уголовное преследование Координационного совета оппозиции.

«В лучшем случае никого не посадит, а в худшем — посадит весь этот Координационный совет. Все у него будет хорошо, можете за него не волноваться», — уверен Бондаренко.

Политолог также отметил, что слова президента РФ Владимира Путина о признании Москвой белорусских выборов может дать оппозиции дополнительную пищу для недовольства и перевода протестов в антироссийский формат.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).