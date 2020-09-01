На перевод образования в русскоязычных школах на украинский язык Россия должна отреагировать санкциями в отношении Украины. Об этом 1 сентября заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов

С 1 сентября русскоязычные школы на Украине станут украиноязычными © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

По словам Миронова, украинские власти нарушают ключевые права граждан, так как миллионы русскоязычных украинцев лишаются права учить своих детей на родном языке. Президент Владимир Зеленский не остановил войну в Донбассе и не защитил права русскоязычных граждан своей страны.

«Необходимо ввести санкции против Украины…Как они собираются останавливать войну, если они демонстративно усугубляют проблемы, которые к ней привели? Пора перестать обращаться в международные структуры и парламенты европейских государств в расчете, что они как-то повлияют на Киев. Они ни разу не остановили дискриминацию русскоязычных граждан ни на Украине и в Прибалтике, ни где бы то ни было еще», — цитирует Миронова пресс-служба.

Политик добавил, что у Москвы есть огромное количество способов надавить на украинские власти и самостоятельно заступиться за русскоязычных граждан на Украине.

Согласно официальным данным переписи 2001 года, русский язык назвали родным 14,27 млн граждан Украины, или 29,6% населения страны. Согласно данным опроса, проведенного в 2004 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), русский язык использует дома 43-46% населения Украины.