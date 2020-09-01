С 1 сентября преподавание в украинских школах на русском языке прекращается. При этом школы, где учебная программа ведется на официальных языках Евросоюза, могут преподавать еще три года на своих языках.
По словам Миронова, украинские власти нарушают ключевые права граждан, так как миллионы русскоязычных украинцев лишаются права учить своих детей на родном языке. Президент Владимир Зеленский не остановил войну в Донбассе и не защитил права русскоязычных граждан своей страны.
«Необходимо ввести санкции против Украины…Как они собираются останавливать войну, если они демонстративно усугубляют проблемы, которые к ней привели? Пора перестать обращаться в международные структуры и парламенты европейских государств в расчете, что они как-то повлияют на Киев. Они ни разу не остановили дискриминацию русскоязычных граждан ни на Украине и в Прибалтике, ни где бы то ни было еще», — цитирует Миронова пресс-служба.
Политик добавил, что у Москвы есть огромное количество способов надавить на украинские власти и самостоятельно заступиться за русскоязычных граждан на Украине.
Согласно официальным данным переписи 2001 года, русский язык назвали родным 14,27 млн граждан Украины, или 29,6% населения страны. Согласно данным опроса, проведенного в 2004 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), русский язык использует дома 43-46% населения Украины.