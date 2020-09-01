Депутат украинского парламента от «Слуги народа» Гео Лерос выступил на первом заседании четвертой сессии Верховной Рады с громкими обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского. Трансляцию заседания 1 сентября вел телеканал «Рада»

Тесты для Зеленского на вирусы и Лероса © president.gov.ua

Также он вспомнил недавний поджог его авто и заявил, что «вызов он принимает и никому этого не простит».

Затем он обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний и отсутствии стратегии развития страны. Кроме того, Лерос отметил, что глава государства назначил «кварталовца» Ивана Баканова главой СБУ и тот «взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса».