«Господин президент, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, упустив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам… Вы стали пустым местом в истории… Скоро украинцы окончательно определятся, что не хотят встречать с вами следующую весну», — заявил Лерос.
Также он вспомнил недавний поджог его авто и заявил, что «вызов он принимает и никому этого не простит».
Затем он обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний и отсутствии стратегии развития страны. Кроме того, Лерос отметил, что глава государства назначил «кварталовца» Ивана Баканова главой СБУ и тот «взял под контроль теневую экономику, возглавил незаконный оборот спирта и наркотиков, контрабанду, торговлю с ОРДЛО, рэкет и рейдерство бизнеса».