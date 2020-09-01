На памятнике появились надписи маркером, связанные с делом военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива, осужденного в Италии за убийство итальянского фотокорреспондента в Донбассе.
Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы.
Памятник был установлен в честь итальянского военнопленного Луиджи Педутто и украинки Мокрины Юрзук, которые встретились в австрийском лагере для военнопленных. Вместе они были два года, после чего война их разлучила на 60 лет.
Спустя долгие годы, в 2004 году, Луиджи и Мокрина встретились в студии программы «Жди меня». Несмотря на долгое расставание, итальянец даже сделал предложение своей возлюбленной, однако вскоре умер.
В 2013 году в Киеве появился памятник Луиджи и Мокрине, ставший символом вечной любви.