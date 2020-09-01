В Киеве вандалы испортили один из самых романтичных памятников города – «Луиджи и Мокрина», установленный неподалеку от Моста влюбленных. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщило агентство AP News

Вандалы в Киеве атаковали один из символов памяти о голодоморе © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк появились надписи маркером, связанные с делом военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива, осужденного в Италии за убийство итальянского фотокорреспондента в Донбассе.

Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы.

Памятник был установлен в честь итальянского военнопленного Луиджи Педутто и украинки Мокрины Юрзук, которые встретились в австрийском лагере для военнопленных. Вместе они были два года, после чего война их разлучила на 60 лет.

Спустя долгие годы, в 2004 году, Луиджи и Мокрина встретились в студии программы «Жди меня». Несмотря на долгое расставание, итальянец даже сделал предложение своей возлюбленной, однако вскоре умер.

В 2013 году в Киеве появился памятник Луиджи и Мокрине, ставший символом вечной любви.