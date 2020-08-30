Ранее представители Службы безопасности Украины пытались похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса, а также устроили провокацию с «вагнеровцами» в Белоруссии.
Эксперт отметил, что даже известный украинский журналист Дмитрий Гордон открытым текстом признавался в том, что он делал интервью с Натальей Поклонской и Игорем Стрелковым якобы по заданию СБУ и сбора доказательств «российской агрессии».
«Для меня вообще удивительно, что для многих людей не очевидно, что СБУ будет пытаться вести подрывную работу против России. Если они на официальном уровне воюют с Россией, почему вы думаете, что это все будет ограничиваться рыданиями в Facebook. Это все рано или поздно должно было выйти в другую плоскость», — подчеркнул Гаспарян.
По его мнению, СБУ сейчас пытается развязать войну с российскими спецслужбами, чтобы потом представить Украину в глазах Запада как жертву «российской агрессии».
Политолог добавил, что российские спецслужбы должны ответить украинским структурам незаметно, но настолько болезненно, чтобы они не смели проводить подрывную деятельность на территории РФ.