Поскольку Киев на официальном уровне признал Россию «страной-агрессором», то Служба Безопасности Украины будет действовать в украинском правовом поле и будет пытаться нанести России всяческий вред. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Ищем смыслы с Арменом Гаспаряном: Почему Украина вторгается на территорию РФ?

Эксперт отметил, что даже известный украинский журналист Дмитрий Гордон открытым текстом признавался в том, что он делал интервью с Натальей Поклонской и Игорем Стрелковым якобы по заданию СБУ и сбора доказательств «российской агрессии».

«Для меня вообще удивительно, что для многих людей не очевидно, что СБУ будет пытаться вести подрывную работу против России. Если они на официальном уровне воюют с Россией, почему вы думаете, что это все будет ограничиваться рыданиями в Facebook. Это все рано или поздно должно было выйти в другую плоскость», — подчеркнул Гаспарян.

По его мнению, СБУ сейчас пытается развязать войну с российскими спецслужбами, чтобы потом представить Украину в глазах Запада как жертву «российской агрессии».

Политолог добавил, что российские спецслужбы должны ответить украинским структурам незаметно, но настолько болезненно, чтобы они не смели проводить подрывную деятельность на территории РФ.