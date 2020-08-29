Обещание президента Белоруссии Александра Лукашенко показать Литве и другим европейским государствам «что такое санкции», может сыграть и против него, и во многом представляет собой хорошую мину при плохой игре. Об этом рассказал экономист Василий Колташов в недавнем комментарии порталу Baltnews

Белорусский эксперт сказал, что начнется в Литве, если Минск реально перекроет транзит © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что ответные санкции негативно скажутся на курсе белорусской валюты, потому что Европа может найти способ заменить белорусские товары, а Минск, в частности, не может отказаться от поставок в Европу своих нефтепродуктов.

«Я думаю, что случай с Лукашенко — это хорошая мина при плохой игре. Потому что очевидно, что "еврократия" будет играть против Белоруссии следующим образом: Европа будет постепенно ограничивать сбыт белорусских товаров — заявив, что это товары диктатуры. И тогда европейские страны постараются заместить эту продукцию. Украина может сделать то же самое, отказавшись от нефтепродуктов Белоруссии», — пояснил Колташов.

Тем не менее, по его словам, Литва при всем своем удобстве для транзита действительно рискует потерять белорусские товары, поскольку Минск может воспользоваться портами Латвии или Ленинградской области.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,5 млрд рублей).