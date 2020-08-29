«Какой бы горькой правда ни была, правоохранительные органы должны показать результат. Я знаю, что в Генеральной прокуратуре был создан департамент войны именно для того, чтобы расследовать такие громкие, и к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они будут в этом направлении шагать вперед», — сказал Зеленский.
Битва за Иловайск стала самым масштабным сражением в истории АТО и в сентябре 2014 года завершилась окружением ВСУ ополченцами ДНР. По некоторым оценкам, общие потери ВСУ, Национальной гвардии и МВД под Иловайском составили 366 погибших, 429 раненых, 128 пленных и 158 пропавших без вести.