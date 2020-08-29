Президент Украины Владимир Зеленский призвал расследовать обстоятельства Иловайского котла. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook в годовщину трагедии 29 августа

«Какой бы горькой правда ни была, правоохранительные органы должны показать результат. Я знаю, что в Генеральной прокуратуре был создан департамент войны именно для того, чтобы расследовать такие громкие, и к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они будут в этом направлении шагать вперед», — сказал Зеленский.