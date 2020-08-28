Представитель президента в Конституционном суде Украины (КСУ) Федор Вениславский заявил, что решение КСУ признать указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) неконституционным еще не означает скорое увольнение главы бюро. Об этом он заявил 28 августа «РБК-Украина»

Сытник был назначен директором НАБУ в апреле 2015 года указом тогдашнего президента страны Петра Порошенко. Директор НАБУ Сытник рассказал, почему Коломойский пытается добиться его увольнения © пресс-служба НАБУ

Некоторое время назад в КСУ обратились ряд народных депутатов Верховной Рады, которые оспорили право главы государства назначать директора антикоррупционного бюро. По их мнению, это не входит в число полномочий президента и нарушает положение Конституции, запрещающее узурпацию власти.

По данным интернет-издания «Страна.ua», в ходе голосования по данному вопросу 10 судей КСУ встали на сторону парламентариев. Таким образом, указ Порошенко о назначении Сытника признан неконституционным.

По словам Вениславского, если данный указ признан неконституционным, то указ президента о назначении нового главы НАБУ также будет признан в перспективе не соответствующим основному закону.

«Что с этим делать, до конца непонятно. Вопросов больше, чем ответов», — сказал представитель Владимира Зеленского в КСУ, добавив, что для смены директора НАБУ нужны определенные законодательные изменения.

Вениславский также уточнил, что все указы и действия Сытника до настоящего момента все равно считаются легитимными, так как решения Конституционного суда не имеют ретроспективной силы.