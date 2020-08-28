Конституционный суд Украины (КСУ) признал указ о назначении Артема Сытник директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом со ссылкой на источники сообщили несколько украинских СМИ

Главу НАБУ Сытника оригинально поздравили с днем рождения © Facebook, НАБУ | Facebook, НАБУ | Перейти в фотобанк Петра Порошенко.

Некоторое время назад в КСУ обратились ряд народных депутатов Верховной Рады, которые оспорили право главы государства назначать директора антикоррупционного бюро. По их мнению, это не входит в число полномочий президента и нарушает положение Конституции, запрещающее узурпацию власти.

По данным интернет-издания «Страна.ua», в ходе голосования по данному вопросу 10 судей КСУ встали на сторону парламентариев. Таким образом, указ Порошенко о назначении Сытника признан неконституционным.