Сытник был назначен директором НАБУ в апреле 2015 года указом тогдашнего президента страны Петра Порошенко.
Некоторое время назад в КСУ обратились ряд народных депутатов Верховной Рады, которые оспорили право главы государства назначать директора антикоррупционного бюро. По их мнению, это не входит в число полномочий президента и нарушает положение Конституции, запрещающее узурпацию власти.
По данным интернет-издания «Страна.ua», в ходе голосования по данному вопросу 10 судей КСУ встали на сторону парламентариев. Таким образом, указ Порошенко о назначении Сытника признан неконституционным.