В Хмельницком нетрезвая женщина пробила дно биотуалета во время интимной связи и погрузилась в отходы. Об этом 28 августа сообщает eadaily.com

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Предавшись плотским утехам, они забыли о всякой осторожности — в самый разгар процесса девушка оперлась о дно кабинки. Не рассчитанная на такую нагрузку нижняя палуба туалета не выдержала и сломалась, в результате украинка провалилась в нечистоты.

Сначала парочка пыталась самостоятельно выбраться из неприглядной ситуации, им это не удалось. В итоге мужчине пришлось обратиться за помощью к жителям соседних домов, которые и помогли его пассии выбраться из нечистот.