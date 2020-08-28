Без поцелуев: секс-работницы Амстердама будут принимать клиентов по новым правилам из-за COVID-19
Без поцелуев: секс-работницы Амстердама будут принимать клиентов по новым правилам из-за COVID-19
© РИА Новости, Артур Александров | Перейти в фотобанк
Подвыпившая пара решила уединиться в пластиковом биотуалете на территории зоны отдыха «Простоквашино» в Хмельницком.

Предавшись плотским утехам, они забыли о всякой осторожности — в самый разгар процесса девушка оперлась о дно кабинки. Не рассчитанная на такую нагрузку нижняя палуба туалета не выдержала и сломалась, в результате украинка провалилась в нечистоты.

Сначала парочка пыталась самостоятельно выбраться из неприглядной ситуации, им это не удалось. В итоге мужчине пришлось обратиться за помощью к жителям соседних домов, которые и помогли его пассии выбраться из нечистот.