Поскольку сейчас в Белоруссии обострилась внутриполитическая борьба, все на время забыли об Украине, где складываются очень сложные отношения между Владимиром Зеленским, Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и всеми остальными игроками. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

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«У нас уже сентябрь на носу, а нам же обещали, что в октябре Зеленского уже не будет. Те люди, которые обещали, наверное, что-то будут предпринимать. Там тоже будет интересно и весело», — категоричен Ищенко.

А пока, считает политолог, украинская власть и дальше будет выступать с рассуждениями о «возвращении» Крыма, потому что с точки зрения социально-экономической ситуации ей нечем обрадовать собственных граждан.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной. По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).