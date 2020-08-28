Эксперт прогнозирует, что как только обострение в Белоруссии завершится, до следующего приступа белорусского Майдана Украина с ее проблемами и с местечковыми драками опять выйдет на первый план, потому что она закономерно движется к концу собственной государственности.
«У нас уже сентябрь на носу, а нам же обещали, что в октябре Зеленского уже не будет. Те люди, которые обещали, наверное, что-то будут предпринимать. Там тоже будет интересно и весело», — категоричен Ищенко.
А пока, считает политолог, украинская власть и дальше будет выступать с рассуждениями о «возвращении» Крыма, потому что с точки зрения социально-экономической ситуации ей нечем обрадовать собственных граждан.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной. По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).