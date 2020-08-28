В Белоруссии, в отличие от Украины, публичное сидение в палатках никто не допустит. Об этом белорусский политолог Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми объяснил, почему протесты в Белоруссии — карикатура на майдан в Киеве © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Сидение в палатках для Белоруссии не характерно. Это не Украина, где в таких "таборах" можно майданить годами. В Белоруссии публичное сидение в палатках никто не допустит», — сказал Шимов.

Он отметил, что единственная попытка сидеть на Октябрьской площади в Минске палаточным лагерем была предпринята в 2006 году. Лагерь тогда просуществовал около недели и был «весьма нежно (без шуток)» ликвидирован ОМОНом, рассказал политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.