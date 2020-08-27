"Жестить" власти сейчас не должны. Лукашенко явно намерен продолжить политику "многовекторного" маневрирования и сохранять контакты с Западом. Посадки публичных оппозиционеров этому, понятно, не поспособствуют, полагает белорусский политолог Всеволод Шимов

В воскресенье в Белоруссии прошли новые масштабные акции протеста оппозиции. Что важно, прошли они очень мирно — без насилия и задержаний. Впрочем, силовики были наготове — особенно это было видно в центре Минска.

- Всеволод, один из главных выводов — протестующие не стали устанавливать палатки, делать «Майдан». О чем это говорит, как вы считаете? Можно ли говорить, что протест сходит на нет?

— Сидение в палатках для Белоруссии не характерно. Это не Украина, где в таких "таборах" можно майданить годами. В Белоруссии публичное сидение в палатках никто не допустит. Единственная попытка сидеть на площади палаточным лагерем была предпринята в 2006 году.

Тогда несколько палаток установили на Октябрьской площади — очевидно, вдохновляясь опытом украинской "оранжевой революции". Лагерь просуществовал около недели и был весьма нежно (без шуток) ликвидирован ОМОНом. Думаю, что сейчас и подавно никто сидеть в палатках не даст.

- Есть ли будущее у Координационного совета оппозиции Белоруссии? Поддержит ли его Запад?

— Думаю, что этот самозваный совет действительно станет генеральным штабом протестов и его поддержит Запад. Любопытно, что его сейчас фактически подминает под себя бывший директор театра Янки Купалы и бывший министр культуры Павел Латушко — человек, искушённый в политических интригах. Единственная угроза для штаба заключается в том, что его могут "закрыть", обвинив в попытке государственного переворота, и Лукашенко уже озвучил эту угрозу. Насколько я знаю, того же Латушко уже вызвали в Следственный комитет. О Лукашенко откровенно и без иллюзий. Какое будущее есть у президента Белоруссии, его страны и как быть России? © REUTERS, Stringer

С другой стороны, как мне кажется, "жестить" власти сейчас не должны. Лукашенко явно намерен продолжить политику "многовекторного" маневрирования и сохранять контакты с Западом. Посадки публичных оппозиционеров этому, понятно, не поспособствуют.

- Обсуждается видео, на котором Лукашенко с оружием прилетал во Дворец Независимости, а также осматривал Минск с вертолёта. На ваш взгляд, как дальше будет вести себя Лукашенко? Возможны ли переговоры, компромиссы с оппозицией и несогласными?

— Компромиссы — не стиль Лукашенко. Секрет его политического долголетия во многом кроется в его недоговороспособности и бескомпромиссности, перед которыми, в конечном счёте, пасуют и на Западе, и на Востоке. Поэтому Лукашенко будет и дальше гнуть свою линию.

- Каковы дальнейшие сценарии развития событий в Белоруссии? Какой вы считаете наиболее реальным?

— Думаю, оппозиция и власть будут брать друг друга измором. По всей видимости, массовые митинги переходят в еженедельный формат, ну а власть их будет по возможности игнорировать. Многое будет зависеть от того, не произойдут ли во время выступлений какие-то провокации и форс-мажоры, а также от социально-экономической ситуации.

Многое указывает на то, что осень в Белоруссии будет весьма тяжёлой. Курс белорусского рубля уже "поплыл", у обменников ажиотаж, народ скупает валюту. К тому же, нас наверняка ждёт вторая волна коронавируса, а ведь именно эпидемия стала одним из триггеров нынешнего политического кризиса.