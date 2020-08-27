«Только в Киеве в аэропорту держат 70 человек. Они с 3 часов ночи без воды и еды. Дети и взрослые падают в обмороки. Они направлялись в Умань», — сообщили в фонде.
Там также добавили, что задержанных допрашивают в течение нескольких часов.
При этом спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии «Украинским новостям» опроверг информацию о том, что более 100 граждан Израиля были задержаны.
«Информация о задержании не соответствует действительности. Пограничники руководствуются исключительно нормами законодательства, регламентирующими пересечение государственной границы Украины», — сказал он.