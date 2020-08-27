Граждан Израиля, которые собирались в Умань на празднование Рош ха-Шана (еврейского Нового года), заблокировали в аэропортах Киева, Одессы и Запорожья, не впускают в страну и держат без воды и еды. Об этом 27 августа сообщает «Страна» со ссылкой на Международный благотворительный фонд имени Рабби Нахмана

«Только в Киеве в аэропорту держат 70 человек. Они с 3 часов ночи без воды и еды. Дети и взрослые падают в обмороки. Они направлялись в Умань», — сообщили в фонде.

Хасиды через Верховный суд требуют перевезти из Умани в Израиль останки рабби Нахмана © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

При этом спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии «Украинским новостям» опроверг информацию о том, что более 100 граждан Израиля были задержаны.

«Информация о задержании не соответствует действительности. Пограничники руководствуются исключительно нормами законодательства, регламентирующими пересечение государственной границы Украины», — сказал он.