По его мнению, переход на одну из сторон тоже не приведет ни к чему хорошему, так, поддержка Лукашенко грозит непопулярностью России среди белорусов.
«Поддержка протестующих могла бы показаться полезной и справедливой, если бы с их стороны были достаточно влиятельные пророссийские группы и лидеры, альтернативные Лукашенко, но их сейчас нет. Это упирается, как в личностный фактор, так и в правовой. Необходимо избежать вмешательства в дела суверенного государства. Белоруссия — ее банановая республика, и такое посягательство на ее суверенитет возмутит всех. Необходимо действовать в рамках белорусского законодательства», — заявил Морунов.
В рамках законодательства, считает эксперт, России остается только «игра в долгую», что подразумевает под собой не только участие в примирении сторон, но и сопровождение заявленной в стане конституционной реформы.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).
Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов по данным Минфина оценивался примерно в 7 %.