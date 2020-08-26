Россия в отношении Белоруссии должна занять деликатную и взвешенную позицию, потому что полное равнодушие или, наоборот, слишком активное участие в делах могут стать одинаково пагубными. Об этом рассказал белорусский искусствовед Александр Морунов в интервью изданию Украина.ру

Александр Морунов: Большинство белорусов ничего не имеет против России, русских и русского языка © Facebook, Александр Морунов

«Поддержка протестующих могла бы показаться полезной и справедливой, если бы с их стороны были достаточно влиятельные пророссийские группы и лидеры, альтернативные Лукашенко, но их сейчас нет. Это упирается, как в личностный фактор, так и в правовой. Необходимо избежать вмешательства в дела суверенного государства. Белоруссия — ее банановая республика, и такое посягательство на ее суверенитет возмутит всех. Необходимо действовать в рамках белорусского законодательства», — заявил Морунов.

В рамках законодательства, считает эксперт, России остается только «игра в долгую», что подразумевает под собой не только участие в примирении сторон, но и сопровождение заявленной в стане конституционной реформы.

Целиком интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).

Уровень безработицы в стране до проведения президентских выборов по данным Минфина оценивался примерно в 7 %.