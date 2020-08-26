Высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко «Зелень падает осенью» многие расценили как угрозу в сторону действующего главы государства Владимира Зеленского. Но это может быть своеобразным ответом на лозунг Зеленского «Придет весна - сажать будем». Об этом рассказал политолог Алексей Якубин 26 августа в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: Пока Ермак демонстрирует эффективность в продвижении к миру, не следует ждать его отставки © Facebook, Алексей Якубин Петра Порошенко «Зелень падает осенью» — не угроза в сторону Зеленского, а лишь упражнения в риторике, попытка показать власти свою неприкосновенность, намекнуть, что за ним стоят радикальные силы.

«Думаю, что это еще ответ на заявление Зеленского, который, выступая на Софийской площади, сделал несколько месседжей, сказав, что те, кто сдал Крым, должны понести ответственность. Это было сказано в сторону Турчинова, но отчасти и в сторону Порошенко. Плюс попытка переиграть лозунг «Слуги народа»: придет весна — сажать будем», — сказал эксперт.

Алексей Якубин напомнил про высокий антирейтинг Порошенко, с которым у экс-президента нет никаких шансов на выборах. Политолог считает, что, несмотря на все обещания, Запад не пойдет против легитимного главы государства Владимира Зеленского.

С полным текстом интервью можно познакомиться здесь.

В понедельник, 24 августа, Украина отметила 29-ю годовщину независимости. В этот день 29 лет назад Верховная Рада УССР одобрила Акт провозглашения независимости Украины, реализовав таким образом результаты Всеукраинского референдума, проведенного в декабре 1991 года.

В этом году главные торжества проводились не на майдане Независимости, как обычно, а на Софийской и Михайловской площадях. Уже второй раз при президенте Владимире Зеленском торжественные мероприятия в честь Дня независимости прошли без традиционного военного парада в Киеве. Вместо него по городам маршировали тысячи ветеранов АТО с лозунгами «Слава нации, смерть врагам!» и «Украина превыше всего». В колонне прошли такие националистические организации, как «Азов» и новосозданная «Центурия» Андрея Билецкого с ее легионерами, а также участники близкого к экс-президенту «Движения сопротивления капитуляции». Сам Петр Порошенко на митинге заявил, что часть украинцев совершила ошибку, поддержав действующую власть. И намекнул, что «зелень падает осенью».