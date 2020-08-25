На Украине Европа столкнулась с необходимость бесконечно вливать деньги в эту страну, где к власти пришли силы, поддержанные ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказа политолог Вадим Самодуров

Вадим Самодуров: России надо начать диалог с белорусским обществом, а не с властью © из личного архива Вадима Самодурова

В-третьих, и это самое главное, поддержав Украину лидеры ЕС вошли в ненужный конфликт с Россией.

«И вот уже шесть лет Европа не может никак, не потеряв лицо, вылезти из того санкционного болота, которое она же и устроила. Всем понятно, что на пространстве бывшего СССР главную роль продолжает играть Россия. И «бодаться» с ней бесполезно. Поэтому влезать в еще один конфликт с Россией Европа не хочет и не будет», — рассказал Вадим Самодуров.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Доктор экономических наук Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру рассказал, что санкции, введенные в 2014 году против России, хотя и были крайне неприятны, но подстегнули развитие российской экономики.