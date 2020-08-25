Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов считает, что рано или поздно на белорусских протестах начнут звучать русофобские лозунги, которые пока утаиваются. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Денисов объяснил, почему антироссийские настроения не навредят отношениям Белоруссии и России © РИА Новости, Владимир Трефилов

«И во время этих протестов мы видели разгон антироссийских фейков среди демонстрантов. И как некоторые протестующие вытащили флаги Евросоюза, а их уговаривали уберите, пока рано. То есть это "пока" очень ключевое», — отметил Корнилов.

По его словам, в Координационном совете оппозиции собрались «отъявленные» белорусские националисты и противники российского вектора интеграции. В связи с этим обозреватель не сомневается, что «все это всплывет, если вдруг эти люди придут к власти».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.