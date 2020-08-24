Автопробег в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко прошел в городе Чаусы в Могилевской области, передает БелТА 24 августа

«Хватит жить в страхе»: велосипедисты провели акцию солидарности в Минске - видео © СС0, Pixabay сообщении.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.