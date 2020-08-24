Представители «Национального корпуса» во время прямого эфира в Одессе ко Дню независимости Украины напали на съемочную группу и приглашенных гостей: депутатов Татьяну Плачкову и Богдана Гиганова. Видео произошедшего у себя на сайте опубликовал телеканал ZIK 24 августа

Пострадавшие депутаты рассказали, что националисты ворвались в кадр, начали их толкать, повредили аппаратуру. Полиция, утверждают свидетели произошедшего, встала на сторону радикалов.

«То, что происходило сейчас, это полностью, с молчаливого согласия, срежиссировано одесской властью. Это сделано специально для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе. Такой произвол, разгул национализма, возможен только при максимальном содействии одесской власти. Нападение на нас — это провокация в такой выдающийся день для страны», — сказал депутат Одесского горсовета от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Богдан Гиганов.

Убийство Шеремета: националисты планируют ночевать у ОГПУ ради освобождения Антоненко, Дугарь и Кузьменко © REUTERS, Gleb Garanich

Съемочная группа канала ZIK уже подвергалась нападению, когда одна из журналисток спросила находящихся в Гидропарке мужчин, что они там делают во время карантина.

На Украине 24 августа отмечают День независимости, к этой дате приурочены разные мероприятия. Одно из главных — «Марш защитников Украины», участие в котором приняли атошники и националисты. Позже они отправились к зданию Офиса генпрокурора в Киеве с требованием освободить подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.