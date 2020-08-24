России надо сформулировать и публично представить понятное для широких слоев населения Белоруссии предложение о дальнейшей интеграции, которое должно быть привлекательным. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Пока что отношение к Лукашенко не является маркером геополитических ориентаций белорусов © РИА Новости, Нина Зотина

«Мечтать о выполнении «ультиматума Медведева» невозможно, он сделан для профессионалов. Нужен мощный проект со своим образом будущего», — указал Неменский.

Если Россия сможет сделать такое предложение и довести его до сознания белорусов, ей потребуются те общественные силы, которые будут выступать ее партнерами в осуществлении этого интеграционного проекта, считает политолог.

По его мнению, нынешний лидер Белоруссии явно не имеет позитивного настроя к усиленной интеграции, и может пойти на нее лишь ненадолго, поскольку ему предстоит еще восстанавливать отношения с Западом.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.