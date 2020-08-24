«Пока еще остаются дипломатические рычаги: нота протеста, возможная высылка послов и более резкие заявления в их адрес. Меры ответа на давление еще не исчерпаны», — считает эксперт.
В то же время, отметил Дзермант, эти государства тоже умерили свой пыл и чуть-чуть понизили градус риторики.
По его мнению, это тоже говорит, что пока они не переходят черту, после которой будет жесткая реакция.
Президент Владимир Зеленский 23 августа заявил о том, что лидеру Белоруссии Александру Лукашенко нужно провести новые выборы, чтобы успокоить народ и чтобы все было «спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».
В ответ на этот совет пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз напомнил властям Украины, что у них есть дела поважнее внутри своей страны, а Украина хоть и имеет достаточно опыта в отдельных вопросах, но это не значит, что он «правильный».