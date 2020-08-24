Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал журналистам о своем разговоре с Борисом Ельциным, который состоялся в начале 1990-х годов. По словам Кравчука, он тогда не обратил внимания на намек о будущих планах России относительно Украины, приводит его слова сайт «Сегодня» 24 августа

Жириновский пригрозил Кравчуку московским трибуналом © Дмитрий Донской | Дмитрий Донской | Перейти в фотобанк

«Он меня спрашивает: "Леонид Макарович, вы действительно верите, что Украина пойдет в Европу, европейским курсом и отойдет от России?" Я ответил, что это уже произошло, ведь мы с вами подписали соответствующий документ. Он говорит: "Знаете, это в документе, но у нас, как говорится, история была непростая, мы такой путь прошли, Украина всегда была в составе сначала империи, а затем СССР". Уже тогда я почувствовал, что там намерения другие. А когда Борис Николаевич мне показал в документах, где было написано (а этот документ назывался "Основы внешней политики РФ"): "Украина была, есть и будет в составе системы стратегических интересов России", я понял, что это уже не просто какая-то мысль одного человека. Это стратегия, это политика России, которая все время реализовывалась, а затем завершилась прямой агрессией и войной против Украины. Конечно, я этого не предвидел», — рассказал Кравчук.

С 1990-го до событий 1991 года Леонид Кравчук был председателем Верховного Совета Украинской ССР, а 24 августа 1991 года Верховный Совет республики принял Акт провозглашения независимости Украины под председательством Кравчука.

Ранее российский политик Владимир Жириновский высказался о том, что военному трибуналу будут подвергнуты все причастные к распаду Советского Союза, в том числе и Леонид Кравчук.