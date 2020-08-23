Писатель Захар Прилепин 23 августа в интервью сайту business-gazeta.ru рассказал о своем видении протестов в Белоруссии

Лавров о событиях в Белоруссии: у всех свежа в памяти Украина © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«На Украине это все-таки очень серьезный сегмент, который может охватывать 30-40 процентов населения. А Беларусь традиционно более пророссийское государство. Там есть какая-то часть инфицированных националистов и либералов. Но в целом белорусское население совершенно другое и не позволит себя втянуть в серьезное противостояние. Гражданская война там, конечно, невозможна. Ее не сможет инициировать ни Запад, ни Россия, ни сама Беларусь. Там никто ни с кем сражаться не будет. Но на уровне политического раздрая и хаоса, войны политических элит ситуация рифмуется с той, что была на Украине. Элиты будут друг друга сажать, уничтожать, подставлять, шантажировать. И этот процесс может затянуться», — сказал он.

Обострение обстановки в Белоруссии произошло после президентских выборов 9 августа. С результате в более, чем 80% победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала данные результаты, в стране прокатилась волна беспорядков и стычек протестующих с милицией.