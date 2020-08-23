Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 23 августа в своем Telegram-канале предложил два варианта действий для президента Белоруссии Александра Лукашенко

В Белоруссии продолжаются акции оппозиции против победы Лукашенко на президентских выборах 9 августа. На воскресенье, 23 августа, запланировано масштабное мирное шествие противников власти по центру Минска. Тем временем, столичная милиция сообщила, что располагает информацией о готовящихся провокациях. Жириновский о Лукашенко: «Сколько еще мы согласны содержать дармоеда?» © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Жириновский считает, что Лукашенко в сравнении с прозападной оппозицией является для России наименьшим из зол. Поэтому, полагает он, Москва должна сохранить его, но уже в новом качестве.

Первый вариант, по версии лидера либерал-демократов, это вхождение Белоруссии в состав РФ в виде шести областей. Второй вариант — Лукашенко становится вице-премьером по сельскому хозяйству в российском правительстве.

«В противном случае его ждёт судьба Пиночета», — написал Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР поспорил на ящик пива, что до конца года Белоруссия станет частью России.