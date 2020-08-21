В противостоянии с оппозицией действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уже победил, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

«Оппозиция не сумела распропагандировать и перевести на свою сторону аппарат подавления, армию и полицию. Не смогли захватить и поставить под контроль ни один город, что происходило на Украине в 2013 году, когда целые регионы контролировались оппозицией. Можно сказать, что Лукашенко выиграл и оппозицию подавил», — рассказал эксперт.

Однако если он захочет остаться у власти и досидеть свой срок, ему придется двигаться по пути интеграции с Россией, добавил собеседник издания.

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Белоруссия. Хроника протестов, 21 августа Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.