Россия должна смотреть на белорусскую проблему сквозь призму собственных интересов, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец

Массовые протесты в Белоруссии, вспыхнувшие после объявления предварительных итогов президентских выборов 9 августа, пока проходят без русофобских лозунгов, в отличие от так называемой революции достоинства на Украине шесть лет назад.

Однако «Реанимационный пакет реформ» белоруской оппозиции, который сейчас тщательно вычищают из интернет-пространства, содержит явно антироссийские выпады.

- Алексей Николаевич, например, оппозиционеры предлагают диверсификацию поставок энергоносителей, снижение доли России как поставщика энергоносителей в Беларусь до 50% от общего объема импорта. Чем это может грозить белорусской и российской экономикам?

— Это повторение украинских лозунгов, которые были актуальны в Киеве в 2014 году. Писались они в одно и то же время, в начале 10-х годов, но в Киеве они сработали, а в Белоруссии нет. Белорусская оппозиция, кстати, на самом деле оппозицией не является, так как у нее нет представительства в парламенте и широкой народной поддержки.

Тихановская и стервятник. Почему белорусам стоит побеспокоиться © Twitter, BHL

Единственное направление, где он чего-то добился, — это Китай. На Западе его точно не ждут с его продукцией. Во-первых, она не нужна, потому что есть свое, а во-вторых, белорусское производство, пока его защищали от интеграции в российские производственные цепочки, страдали от недостатка инвестиций и новых технологий.

В результате все флагманы белорусской промышленности, как правило, технически отсталые. Если оппозиция завтра их возьмет под контроль и попробует привлечь инвестиции в модернизацию, это кончится тем, что туда никто не придет. А если кто-то придет, то предприятия будут разрушены и превращены в поля для гольфа или жилую застройку. Потому что сегодня эти заводы никому не нужны, кроме России. Со стороны России покупка белорусской продукции — это благотворительность, одна из форм помощи Белоруссии, а вовсе не экономическая целесообразность.

Поэтому если белорусская оппозиция, не дай бог, возьмет власть в стране, это будет означать жесточайший экономический кризис уже в течение нескольких месяцев. Потому что на Западе они никому не нужны, а если Россия закроет свои рынки для белорусской продукции, вся белорусская промышленность умрет.

- А поставки энергоносителей?

— Мир переполнен нефтью. Это биржевой товар, который можно купить в любой стране и сколько угодно. Дело не в том чтобы купить нефть в Америке. Это легко, и белорусы это делали. Проблема в том, что белорусская нефтеперерабатывающая промышленность будет рентабельной, если сырье дешевое.

Если сырье надо везти из Америки танкером, выгружать в Клайпеде, оттуда по железной дороге тащить в Полоцк, то эти расходы по логистике сделают нефтепереработку нерентабельной.

Дополнительные транспортные расходы съедят всю прибыль. Дело в том, что в мире в связи с нефтяным кризисом и коронавирусом резко упала маржа у нефтепереработчиков. Доходы нефтеперегонных заводов резко снизились по причинам маленького спроса на нефтепродукты, высокой конкуренции. Если белорусские нефтеперерабатывающие заводы к своим издержкам еще добавят стоимость логистики, то с вероятностью 100% они становятся нерентабельными.

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Если Белоруссия перейдет на массированные поставки нефти из США или с Ближнего Востока, тогда ее нефтепродукты с украинского рынка будут вытеснять российские или польские.

Есть ощущение, что люди, которые писали все эти программы, ничего не понимают в экономике. Это даже не первый курс вуза. Настолько наивно, по-детски все это написано, а вся эта идеология тридцатилетней давности. Во время Перестройки тоже были модными разговоры, что Запад нам поможет, но все кончилось экономической катастрофой.

- Осознают ли белорусы последствия экономических реформ, предложенных оппозицией?

— Белорусы народ прагматичный и умеют считать деньги. В их национальном характере есть немного немецкая черта: упрямство и рационализм.

Не понимаю, зачем людям, которые совсем не дураки, вешать на уши такую грубую лапшу. Это говорит о низком уровне людей, которые готовят программы для оппозиции. Если бы они хотели переманить на свою сторону белорусский рабочий класс, народные массы, нужно было придумать что-то более интеллектуальное.

А доставать из нафталина заготовки тридцатилетней давности и снова их озвучивать… Это говорит о том, что в оппозиции сидят ни на что не годные люди, которым не хватает ума придумать красивую сказку для собственного народа.

- Создается впечатление, что российская элита не сделала правильных выводов после Евромайдана в Киеве, допустив появление антироссийских сил в Белоруссии, самой близкой России политически и ментально республике бывшего СССР.

— Надо понимать, что в Белоруссии были пророссийские силы, но Лукашенко их зачистил. А пророссийским силам в Белоруссии работать было ничуть не проще, чем на Украине.

Лукашенко очень жестко зачищал поляну от тех людей, которые стремились к сближению с Россией. Лукашенко тип параноидальный, и ему кто-то вбил в голову мысль, что Россия — его главный враг, а Запад ему поможет и купит его русофобию. Именно на этом была основана его политика последний год. Когда дело шло к выборам, он начал выстраивать отношения не только с Западом, но и с Украиной.

То есть это была откровенная враждебная политика, при которой построить пророссийскую оппозицию в Белоруссии было невозможно. Кроме того, в СМИ велась жесткая антироссийская пропаганда.

«Вешать будем сейчас». Почему «Реанимационный пакет» белорусской оппозиции оказался таким откровенным © REUTERS, Vasily Fedosenko

То есть антироссийская пропаганда при Лукашенко велась в мягких перчатках, но она была упорной и достигла своего результата. То, что сегодня меньшинство белорусов стремятся к интеграции с Россией, является отчасти результатом этой пропаганды. Но никто не рассказывал белорусам, например, что БелАЭС на самом деле строит Росатом с привлечением части подрядчиков из Белоруссии. Зато Лукашенко рассказывает, что это Белоруссия строит атомную электростанцию. Таких примеров масса.

Вторая часть ответа на ваш вопрос заключается в том, что России мало что нужно от Белоруссии.

Первое — это свобода транзита, второе — свобода российского бизнеса на территории Белоруссии, потому что сегодня белорусский рынок для российской продукции по многим позициям закрыт. Например, для компаний из сферы машиностроения. Белорусская техника, трактора и грузовики, продается в России широко, российская техника в Белоруссии не продается никак. Потому что белорусские предприятия под давлением собственного правительства эту технику не покупают.

И третье — это неучастие Белоруссии во всякого рода антироссийских коалициях и акциях, ну еще минимальное военное присутствие, у нас есть два объекта связи и предупреждения о ракетном нападении. Из этих трех требований Лукашенко не выполнил два. Он участвовал в антироссийских акциях и не разрешал российскому бизнесу работать в Белоруссии. Поэтому с точки зрения минимальных требований России к Белоруссии Лукашенко чрезвычайно неприятный персонаж, который саботировал сотрудничество.

- Как вы считаете, удалось ли Лукашенко удержать власть?

— Лукашенко усидел. Он сумел устоять, в противостоянии с собственной оппозицией он уже победил. Оппозиция не сумела распропагандировать и перевести на свою сторону аппарат подавления, армию и полицию. Не смогли захватить и поставить под контроль ни один город, что происходило на Украине в 2013 году, когда целые регионы контролировались оппозицией.

Можно сказать, что Лукашенко выиграл и оппозицию подавил. Но на будущее, если он захочет остаться у власти и досидеть свой срок, ему придется двигаться по пути интеграции. Потому что эта позиция противостояния с Россией, выкручивание рук России стала абсолютно неприемлемой.

- Все-таки удастся ли создать пророссийские силы в Белоруссии?

— Главная пророссийская сила в Белоруссии — это белорусский народ, которому выгодно углубление интеграции. Но для того, чтобы белорусский народ стал союзником России, необходимо снять пропагандистское давление, чтобы белорусы ясно понимали выгоды сотрудничества с Россией, чего они сейчас не понимают.

Ответ Лукашенко Беломайдану. Медленное контрнаступление системы © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

То есть, чтобы окончательно повернуть повестку дня в Белоруссии в сторону интеграции и сделать ее неизбежной, необходимо снять информационное давление и объяснить, как выглядит реальность белорусской экономики.

Это то, на чем необходимо настоять российскому правительству в отношениях с белорусскими властями. И жестко добиться от Лукашенко прекращения неразумной информационной политики. Это залог того, что в Белоруссии появятся пророссийские силы. Их не надо создавать искусственно, надо объяснить белорусскому населению, на каких фундаментах покоится белорусское экономическое чудо.

- В нынешней ситуации на чьей стороне должна быть Россия? На стороне Лукашенко, потому что лучшего выбора все равно нет, или на стороне белорусского государства как такового?

— Россия должна быть на стороне России, это понятно. Мы должны смотреть на белорусскую проблему через призму собственных интересов. Если говорить о том, на чьей стороне в Белоруссии мы должны быть, то точно не на стороне оппозиции и даже не на стороне Лукашенко, а на стороне белорусского народа.

Во всех политических дрязгах, ссорах, спорах есть один четкий критерий истины: та или иная политическая комбинация приводит к благу российского и белорусского народов или нет. Вот это главный критерий, на который надо ориентироваться.

- Кстати, недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский поставил ящик пива на то, что Белоруссия войдет в состав России до конца года. Как вам такой сценарий?

— Если говорить о политических конструкциях, которые ведут к увеличению благополучия, то я бы поставил ящик пива на то, что Белоруссия не войдет в состав России до конца года. Потому что это не нужно ни Белоруссии, ни России.

Вот завтра Белоруссия входит в состав России. Уровень жизни в Белоруссии, зарплат намного ниже, чем в России. Белоруссия благополучная страна, но Россия в любом случае значительно богаче. Это значит, что России придется поднимать уровень зарплат белорусских бюджетников до российского уровня. А в Белоруссии ни много ни мало 10 миллионов человек, это несколько крупных российских регионов. Это огромная нагрузка на российский бюджет.

Кто в окружении Лукашенко предатель? Чем президент Белоруссии напоминает Януковича © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

То есть даже в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия останутся разными государствами. Да, будет происходить интеграция белорусских предприятий в российские холдинги, но единое государство не в интересах ни Белоруссии, ни России.

В Белоруссии сформировались местные элиты, есть собственное мировоззрение, большое количество сторонников независимости. Делать этих людей своими врагами, вызывать раздражение, не понимаю, зачем это надо.

Если мы говорим о длинной перспективе вхождения Белоруссии в состав России, это возможно. В короткой перспективе Белоруссия и Россия должны остаться самостоятельными государствами с более интенсивной интеграцией политических и экономических структур, энергосистем, строительством транспортных инфраструктурных проектов, а на выравнивание идеологий, уровня жизни, менталитета уйдет не один десяток лет.

Есть западная Белоруссия — Гродно, Лида, Брест. Там велико влияние Польши и Католической церкви. Что с этим делать в случае активной интеграции? Не получится ли так, что в результате ускоренной интеграции Белоруссия будет разорвана на части. Поэтому ускоренная интеграция по рецепту Жириновского была бы вредной и несла бы в себе значительные риски, которые совершенно никому не нужны.