В нынешних обстоятельствах в Белоруссии стороны должны уметь перехватывать инициативу, которая сейчас в руках президента Александра Лукашенко, - у оппозиции есть время до конца недели. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сказал в интервью изданию Украина.ру 21 августа

Зубец объяснил, почему в Белоруссии нет оппозиции © Youtube / Алексей Зубец

По мнению Ищенко, это означает, что Лукашенко перешел в решительное наступление на оппозицию, причем это увеличивает его шансы остаться у власти.

«В данной ситуации важен перехват инициативы. Оппозиция перехватила инициативу где-то после трех суток протестов, но сдала ее где-то к 18-му числу. Сейчас Лукашенко вновь забирает инициативу в свои руки. Оппозиция опять-таки пытается ее перехватить… Решающими днями станет конец этой и начало следующей недели. Если оппозиция не сможет провести повторную мобилизацию, то, безусловно, Лукашенко их додавит», — сказал эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.