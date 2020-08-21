Для президента Белоруссии Александра Лукашенко сейчас важно правильно оценить ситуацию и понять, что у него нет других вариантов, кроме активной интеграции с Россией, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Анатолий Вассерман об отсутствии антироссийских лозунгов в Белоруссии: Волк может закрыть пасть, но не станет пуделем © РИА Новости, Александр Натрускин - Ростислав, Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против Координационного совета оппозиции по статье «захват власти». Означает ли это, что Лукашенко пошел в решительное наступление против своих оппонентов?

— Безусловно да. Это подтверждается не только тем, что Генпрокуратура возбудила дело, но и тем фактом, что Лукашенко организовал проведение митингов в свою поддержку, и то, что на заводах фактически изолировали организаторов забастовок. Там проводится целый комплекс мероприятий, и действия Генпрокуратуры укладываются в эту схему.

- То есть вы думаете, что это увеличивает его шансы остаться у власти?

— Безусловно, увеличивает. Я и писал, и говорил, что в данной ситуации важен перехват инициативы. Оппозиция перехватила инициативу где-то после трех суток протестов, но сдала ее где-то к 18-му числу. Сейчас Лукашенко вновь забирает инициативу в свои руки.

Оппозиция опять-таки пытается ее перехватить, призывая в эти выходные снова организовать массовые акции протеста. Честно говоря, я не думаю, что у оппозиции второй раз получится вывести большое количество людей на улицы. Но они по крайней мере пытаются.

Решающими днями станет конец этой и начало следующей недели. Если оппозиция не сможет провести повторную мобилизацию, то, безусловно, Лукашенко их додавит.

- Евросоюз, несмотря на давление Польши и Литвы, отказался ввести жесткие секторальные санкции. Это окончательное решение или оно еще может поменяться?

— Я думаю, что это окончательное решение, потому что даже Польша заявляет, что санкции против Белоруссии не нужны, поскольку это подталкивает ее в объятия России, а надо действовать более тонко.

- Могут ли сейчас пророссийские силы воспользоваться этой ситуацией и играть более активную роль в политике Белоруссии?

— Нет, не могут. Сейчас все будет зависеть от решения Лукашенко. Он сохраняет в своих руках всю полноту власти, а пророссийские силы там давно дезорганизованы и ничего из себя не представляют в политическом плане.

Если Лукашенко, как он обещал, проведет политическую и экономическую реформу и если он, как ему рекомендовал Путин, начнет резкую активизацию интеграционных процессов, пророссийские силы получат возможность более активно участвовать в белорусской политике. Но это будет потом. Пока что нет.

- А как вы думаете, напугала ли эта ситуация Лукашенко настолько, чтобы он окончательно отбросил всю свою предыдущую политику и пошел на более активную интеграцию?

— Вопрос не в том, чтобы напугала/не напугала, а в том, чтобы он адекватно оценил обстановку. С перепугу ничего толкового не сделаешь. Если Лукашенко оценит ситуацию адекватно и поймет, что у него нет других вариантов, кроме интеграции с Россией, то он будет действовать более-менее правильно.

Если он решит, что это лишь маленький эксцесс, который можно пережить, тогда он будет продолжать ту же самую политику, и в этом случае следующий Майдан его сметет.