Больше всего белорусы сейчас боятся, что Россия может от них закрыться, поскольку в этом их убедил президент Александр Лукашенко. Об этом рассказал политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Кочетков: У России есть все возможности для победы в Белоруссии пророссийских сил © РИА Новости, Нина Зотина

Кочетков также обратил внимание, что президент Лукашенко много времени потратил на то, чтобы испортить отношения с Россией, а теперь пытается спекулировать на том, что Россия его поддерживает.

Политолог подчеркнул, что если все прогрессивное белорусское общество объединится вокруг идеи интеграции, то у националистов, которые могут прийти к власти в результате кризиса, не останется никаких шансов.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.