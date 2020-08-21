«Белорусы понимают, что места в Европе им уже нет. В той же Польше уже тесно от украинцев. Главное, чего они боятся, — что Россия может от них закрыться. Они этого категорически не хотят. А Лукашенко создал у них впечатление, что Россия может от них закрыться. Потому что он сделал все, чтобы добрые братские отношения были разорваны», — считает эксперт.
Кочетков также обратил внимание, что президент Лукашенко много времени потратил на то, чтобы испортить отношения с Россией, а теперь пытается спекулировать на том, что Россия его поддерживает.
Политолог подчеркнул, что если все прогрессивное белорусское общество объединится вокруг идеи интеграции, то у националистов, которые могут прийти к власти в результате кризиса, не останется никаких шансов.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.