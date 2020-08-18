Россия в отношении белорусского кризиса должна отобрать «улицу» у националистического меньшинства и добиться победы дружественных ей сил, которые реально выступают за интеграцию, уверен политолог Алексей Кочетков

Дмитрий Абзалов: Лукашенко прислушался к советам двухнедельной давности и сменил кнут на пряник © РИА Новости, Владимир Трефилов - Алексей, как, на ваш взгляд, будет развиваться протестная составляющая в Белоруссии и какую форму она будет принимать?

— Здесь все зависит в том числе и от Российской Федерации. Нам нужно занимать более четкую позицию. Протесты сами по себе не утихнут, поскольку они имеют под собой рациональную основу: значительную часть населения действительно не устраивает та политика, которую проводил Лукашенко на протяжении последних лет.

Сейчас самым лучшим вариантом для всех сторон (и в первую очередь для РФ) было бы начать досрочные парламентские выборы. Это займет все политические силы и поможет утихнуть страстям, поскольку им придется заниматься не уличной политикой, а более понятными вещами (писать программы, разговаривать с населением, вести агитацию).

Более того, это позволит провести структурную работу с пророссийскими силами, которые до сегодняшнего дня в Белоруссии Лукашенко были полностью зачищены. Сейчас настал момент, когда надо забрать у «бело-красно-белых», у прозападных сил, у тех, кто хочет приватизировать протест (по сути маргинальных групп), тех людей, которые поддерживают интеграцию с Россией и которые не видят прогресса в будущем, если Лукашенко останется у власти.

Повторюсь, что во многом падение рейтинга Лукашенко связано с его антироссийской позицией последних лет, особенно с тем, что началось с декабря прошлого года, когда он фактически денонсировал все соглашения по Союзному государству. Именно с этим связано недовольство населения.

Если не большинство, то значительная часть тех, кто выступает против Лукашенко — не враги России. Нельзя проводить прямые аналогии с Украиной. Это разные государства, в них складывались разные системы, и в Белоруссии не существовало такого мощного националистического ядра, которое было на Украине.

- А чем белорусские националисты отличаются от украинских?

— Националисты там — псевдобелорусские. По сути, это польские националисты в белорусских вышиванках. Пока они не успели пустить корни при помощи поддержки со стороны Польши и Литвы, нужно выводить на политическую арену наших сторонников, поддерживать их и делать все, чтобы на предстоящих выборах пророссийские силы (в частности, гражданская инициатива «Союз», наверное, единственная политическая организация, которая твердо стоит за интеграцию с РФ) оказались в будущем парламенте в большинстве. Это будет серьезной гарантией, чтобы процесс интеграции восстановился, протесты перешли бы в конструктивное русло, а националисты не смогли бы на них влиять.

- Есть какие-то более точные сведения, сколько белорусских граждан выступают за союз с Россией и в какой именно форме?

— Для этого нужно проводить социологию, и в условиях хаоса никто вам такие сведения не даст. Но по моим представлениям, если бы сейчас проводили референдум, то 60% белорусов высказались бы за конфедерацию с Россией.

- Бывали случаи, когда пророссийские участники акций протеста не решались выйти с российским флагом, потому что якобы боялись провокаций. Успеет ли, на ваш взгляд, Россия провести такую работу, как вы описали?

— Конечно, успеем. Нет ничего невозможного. Просто для этого нужны желание и воля. Наши враги на территории Белоруссии не применяют ничего нового. Это планомерная и целенаправленная деятельность.

Упоротые противники России находятся в Белоруссии в меньшинстве, но благодаря своей целенаправленной и системной деятельности они создают видимость массового антирусского движения. Это неправда. Большинство до сих пор за нами, и нам важно этот момент не упустить.

Нужно отобрать «улицу» у псевдобелорусских националистов и сменить политическую повестку. Нужно дать возможность выступить тем силам, которые действительно хотят интеграции, но которые отдают себе отчет в том, что с Лукашенко никакой интеграции не будет.

Алексей Дзермант с места событий в Минске: тысячи сторонников Лукашенко вышли поддержать своего президента © Facebook, Алексей Дзермант - В Кремле подтвердили слова Лукашенко, что готовы оказать помощь Белоруссии в случае внешней военной агрессии. Что это означает?

— У нас действительно есть договор в рамках ОДКБ, но на самом деле это ничего не значит. Мы просто показываем западным и северо-западным соседям Белоруссии, чтобы они не слишком рассчитывали безнаказанно играть здесь в свои игры. Да, антироссийские силы пугают население, что якобы сейчас войдут русские танки и на штыках посадят Лукашенко обратно на трон. Но это же неправда. Это спекуляции и провокации наших врагов.

Лукашенко сейчас тоже пытается прокрутить фарш обратно. Он столько времени потратил на то, чтобы испортить отношения с Россией, а теперь, видите ли, пытается спекулировать на том, что Россия его поддерживает.

Россия поддерживает белорусский народ, который хочет жить в Союзном государстве с РФ, который хочет, чтобы его белорусские промышленные предприятия вместе с российским ВПК работали, чтобы создавались рабочие места, чтобы были перспективы у детей, чтобы было единое правовое и образовательное пространство.

Чтобы не было такого беспредела, как был на улицах Минска еще недавно, чтобы омоновцы не избивали женщин и стариков. Чтобы они могли спокойно приезжать в Россию, что сейчас есть, и чего не будет, если Белоруссия уйдет на Запад.

Белорусы понимают, что места в Европе им уже нет. В той же Польше уже тесно от украинцев. Главное, чего они боятся, — что Россия может от них закрыться. Они этого категорически не хотят. А Лукашенко создал у них впечатление, что Россия может от них закрыться. Потому что он сделал все, чтобы добрые братские отношения были разорваны.

- Насколько белорусское общество готово оказать сопротивление, если к власти придет агрессивное националистическое меньшинство?

— Вопрос сопротивления — это вопрос интересный, но сложный. Для того чтобы оказать сопротивление, нужно, чтобы силы, склонные оказать это сопротивление, были структурированы. Я надеюсь, что до этого все же не дойдет.

Если все прогрессивное белорусское общество объединится вокруг идеи интеграции, то у националистов не останется никаких шансов. У РФ есть для этого все возможности: организационные, информационные, цивилизационные, для того чтобы русское движение в Белоруссии победило.

Надо не забывать, что мы с белорусами не просто какие-то там родственники. Мы составляющие одного народа, одна часть которого называется «великороссы», а другая часть — белорусы. Мы единое целое.

Здесь нет никакого великодержавного шовинизма. Это просто констатация исторического факта. Все, кто пытается это единство разрушить, являются врагами и белорусского народа, и русского народа.