Белоруссию можно в любом случае очень легко помирить с Россией, поскольку там нет таких националистических настроений, которые были на Украине. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: Запад закроет Лукашенко путь в Европу, но жестких санкций не будет © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Белоруссию можно в любом случае очень легко помирить с Россией. Поэтому сейчас очень важно, чтобы Россия не становилась на сторону Лукашенко, когда он избивает протестующих дубинками, а вела прагматический разговор с ним», — считает Рар.

По его мнению, в интересах России не допустить белорусского Майдана и встать на защиту Лукашенко, если Запад будет сильно на него давить.

Однако, добавил политолог, в ситуации с белорусским кризисом Запад больше всего боится подтолкнуть Лукашенко в сторону России, поэтому жесткие санкции применяться не будут.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.