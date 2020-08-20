Поэтому сейчас очень важно, чтобы Россия не становилась на сторону Лукашенко, когда он избивает протестующих дубинками, а вела прагматический разговор с ним, подчеркнул эксперт.
«Белоруссию можно в любом случае очень легко помирить с Россией. Поэтому сейчас очень важно, чтобы Россия не становилась на сторону Лукашенко, когда он избивает протестующих дубинками, а вела прагматический разговор с ним», — считает Рар.
По его мнению, в интересах России не допустить белорусского Майдана и встать на защиту Лукашенко, если Запад будет сильно на него давить.
Однако, добавил политолог, в ситуации с белорусским кризисом Запад больше всего боится подтолкнуть Лукашенко в сторону России, поэтому жесткие санкции применяться не будут.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.