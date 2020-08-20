«Постаревший диктатор решил задавить протестное движение при помощи проверенных методов из 2000-х годов: через насилие и запугивания увольнениями. Но в сегодняшних реалиях такие запугивания не принесут должного эффекта. Рынок труда в Восточной Европе силен как никогда. Спрос на рабочую силу — колоссальный. При этом нам есть чем ответить любителям насилия, увольнений и фальсификаций. И наш ответ будет посильнее», — так начинается список мер, рекомендуемых для желающих протестовать.
Физическим лицам предлагают не пользоваться банковскими картами, купить валюту вместо белорусских рублей, не платить за ЖКХ, не покупать алкоголь и табачные изделия, потому что акциз — «значительный источник поступлений в бюджет, а следовательно и в карманы карателей».
Юридическим лицам рекомендуют задержать оплату налогов и поставок госпредприятиям, «прикрываясь форс-мажором».
Отдельное обращение направлено к диаспоре: минимализировать потребление белорусской продукции, «уговорить иностранных партнеров задержать оплату поставленных товаров до лишения гражданина Лукашенко фактической власти».
По мнению призывающих к «тихому сопротивлению», все эти шаги помогут «восстановить в стране законность и нормальную работу экономики».
После президентских выборов 8 августа в Белоруссии начались уличные беспорядки. Митингующие считают победу Лукашенко подтасованной.
Предварительно ущерб от протестов оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).