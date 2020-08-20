Один из оппозиционных белорусских Telegram-каналов, на этот раз «Беларусь головного мозга», вновь призывает к протестам. На это раз речь идет не о забастовках и уличных беспорядках, а о «тихом сопротивлении» в виде отказа от банковских карт или покупки белорусских товаров. Полный перечень таких мер ресурс опубликовал 20 августа

Аналитики Financial Times назвали иностранные компании, которые выиграли от забастовок в Белоруссии © Баста t.me/bnkbel

Физическим лицам предлагают не пользоваться банковскими картами, купить валюту вместо белорусских рублей, не платить за ЖКХ, не покупать алкоголь и табачные изделия, потому что акциз — «значительный источник поступлений в бюджет, а следовательно и в карманы карателей».

Юридическим лицам рекомендуют задержать оплату налогов и поставок госпредприятиям, «прикрываясь форс-мажором».

Отдельное обращение направлено к диаспоре: минимализировать потребление белорусской продукции, «уговорить иностранных партнеров задержать оплату поставленных товаров до лишения гражданина Лукашенко фактической власти».

По мнению призывающих к «тихому сопротивлению», все эти шаги помогут «восстановить в стране законность и нормальную работу экономики».

После президентских выборов 8 августа в Белоруссии начались уличные беспорядки. Митингующие считают победу Лукашенко подтасованной.

Предварительно ущерб от протестов оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).