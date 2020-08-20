Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания анонсировал внеочередную проверку канала «112 Украина» за прозвучавшее в эфире высказывание о гражданской войне на Украине, информация об этом появилась на сайте Нацсовета 20 августа

Владелец «112 Украина» обвинил Зеленского в заказе рейдерского захвата канала © tv.112.ua

Слова, к которым Совет предъявил претензии, были произнесены депутатом Украины II-VII созывов, лидером Компартии Петром Симоненко, свою мысль он продолжил высказыванием о том, что «надо вернуть всех в казармы по месту дислокации основных частей, и тогда война закончится».

В Нацсовете подчеркнули, что канал нарушил закон, потому что ведущие эфира никак не отреагировали на слова Симоненко.

Летом 2019 года было заведено дело об аресте имущества и корпотративных прав «112 Украина». Инициировали дело в СБУ, однако 6 августа суд принял сторону журналистов. Тогда владелец канала Тарас Козак заявил, что происходящее «является не чем иным, как рейдерским захватом».