«Во время трансляции 27 июля 2020 в передаче "Прайм" (во временном промежутке 17:19 — 18:00) звучали высказывания, которые имеют признаки нарушения абзаца 3 части 2 статьи 6 (не допускается использование телерадиоорганизаций для: призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины) и пунктов а) и в) части 1 статьи 59 (телерадиоорганизация обязана: соблюдать законодательство Украины и требования лицензии; распространять объективную информацию). Передача повторно транслировалась также 28 июня в часовом промежутке с 3:16 по 3:57», — сказано на сайте Нацсовета.
Слова, к которым Совет предъявил претензии, были произнесены депутатом Украины II-VII созывов, лидером Компартии Петром Симоненко, свою мысль он продолжил высказыванием о том, что «надо вернуть всех в казармы по месту дислокации основных частей, и тогда война закончится».
В Нацсовете подчеркнули, что канал нарушил закон, потому что ведущие эфира никак не отреагировали на слова Симоненко.
Летом 2019 года было заведено дело об аресте имущества и корпотративных прав «112 Украина». Инициировали дело в СБУ, однако 6 августа суд принял сторону журналистов. Тогда владелец канала Тарас Козак заявил, что происходящее «является не чем иным, как рейдерским захватом».