Президент Белоруссии Александр Лукашенко действует по российским и китайским методичкам. Об этом 19 августа заявил глава Центра прикладных политических исследований (Украина) «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру

Россия подготовилась к самым худшим сценариям по Белоруссии – Ищенко © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, для Лукашенко может оказаться выигрышной «тактика затягивания».

«Но само по себе затягивание не решает ситуацию, потому что тут либо придется искать какой-то компромисс, либо все-таки закручивать гайки и подавлять уже по китайскому рецепту, как это было в 89-м году», — добавил он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.