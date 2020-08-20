«То есть фактор силы, контроль над силовиками. Но есть и фактор непредсказуемости: один фактор — это позиция части элит, которые выжидают, но решающую роль будет решать поведение Лукашенко», — объяснил Фесенко.
По его словам, для Лукашенко может оказаться выигрышной «тактика затягивания».
«Но само по себе затягивание не решает ситуацию, потому что тут либо придется искать какой-то компромисс, либо все-таки закручивать гайки и подавлять уже по китайскому рецепту, как это было в 89-м году», — добавил он.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.