Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что все виновные в развале Советского Союза предстанут перед судом, а московский трибунал и вовсе состоится в ближайшее десятилетие, сообщает радиостанция «Комсомольская правда» 20 августа

По мнению Жириновского, в развале страны виновны первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, первый президент Украины Леонид Кравчук, начальник 5-го управления КГБ СССР Филипп Бобков и министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов.

«Я думаю, суд будет над ними над всеми, если они еще будут живы, в ближайшие пять-десять лет обязательно состоится московский трибунал над всеми саботажниками, всеми разрушителями СССР 91 года», — сказал политик в эфире «Комсомольской правды».

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С 1990-го до событий 1991 года Леонид Кравчук был председателем Верховного Совета Украинской ССР. В августе 1991 года Верховный Совет республики принял Акт провозглашения независимости Украины под председательством Кравчука.