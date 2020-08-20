По мнению Жириновского, в развале страны виновны первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, первый президент Украины Леонид Кравчук, начальник 5-го управления КГБ СССР Филипп Бобков и министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов.
«Я думаю, суд будет над ними над всеми, если они еще будут живы, в ближайшие пять-десять лет обязательно состоится московский трибунал над всеми саботажниками, всеми разрушителями СССР 91 года», — сказал политик в эфире «Комсомольской правды».
Филипп Бобков умер в 2019 году, Дмитрий Язов — в феврале 2020-го. Живы среди названных Жириновским только Михаил Горбачев, ему 89 лет, и Леонид Кравчук — 86 лет.
С 1990-го до событий 1991 года Леонид Кравчук был председателем Верховного Совета Украинской ССР. В августе 1991 года Верховный Совет республики принял Акт провозглашения независимости Украины под председательством Кравчука.