В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий констатировал, что Европа становится реальной ареной борьбы Пекина и Вашингтона

По словам эксперта, для президента США Дональда Трампа важно, чтобы Китай не получал серьёзное преимущество на европейском поле.

«Китай — это всё, красный флаг, это страх, это ужас, где бы он ни появлялся в Европе. Там, где-то в далёкой Азии, пока ладно, руки ещё не дошли, а вот Европа становится реальной ареной борьбы Китая и Соединённых Штатов, она совершенно точно будет раздербанена между ними двумя. Как бы ни сопротивлялась Ангела Меркель, у неё будет очень ограниченный постъевропейский союз, так бы я его назвал», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Кость Бондаренко: В Белоруссии есть важный игрок, который еще не сказал своего слова © РИА Новости, Нина Зотина

Он отметил, что китайский фактор имел место и в переговорах госсекретаря США Майкла Помпео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в феврале. По его словам, глава Госдепартамента, с одной стороны, более-менее представляет, что происходит в Белоруссии, а с другой, прекрасно понимает, что флюгерное поведение Александра Григорьевича точно так же будет доставлять проблемы США, как и России.

«Поставить нефть — вот вам, пожалуйста — маркетинговый ход, а всё остальное должно делаться на основе очень жёстких договорённостей. В этом смысле Вашингтон всегда действовал немножечко по-другому, чем Москва: коммерчески он может продать всё что угодно, купить, если ему это нужно, но всякого рода стратегические союзы и гарантии даются только под жесточайшее обеспечение лояльности и следования в фарватере — в отличие от России, которая очень часто таких жёстких гарантий не требовала, поэтому контакты с тем же самым Лукашенко носят осторожный характер», — добавил Дробницкий.