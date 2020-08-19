Президент России Владимир Путин не обещал Александру Лукашенко выступить в защиту Белоруссии в случае военного вмешательства. Об этом рассказал политолог Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Александр Носович: Литва выполняет миссию по отрыву Белоруссии от России © РИА Новости, Александр Натрускин

Судя по тем пресс-релизам, который опубликовал сайт Kremlin.ru, подчеркнул эксперт, ни о какой непосредственной поддержке в его противостоянии с оппозицией речи не идет.

«Речь может идти о поддержке Беларуси в случае вторжения стран НАТО на территорию страны. Тогда военная помощь по линии ОДКБ гарантирована. Но пока формы поддержки Лукашенко могут быть какими угодно, только не военными. Вопрос в том, будут ли», — констатировал Носович.

Специалист добавил, что после провокации с «вагнеровцами», антироссийской риторики Лукашенко во время предвыборной кампании и проваленных проектов углубленной интеграции возврата к прежним формам отношений Москвы и Минска не будет.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.