Министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило гибель жителя Бреста Геннадия Шутова, который был ранен во время акции протеста 11 августа. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале ведомства в среду, 19 августа

«С прискорбием сообщаем, что 19 августа скончался гражданин республики Беларусь Геннадий Шутов. 13 августа он был переведен в тяжелом состоянии на лечение из Брестской областной больницы скорой медицинской помощи в госпиталь Министерства обороны. Вечером 18 августа наступило резкое ухудшение состояния, и, несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали местные СМИ со ссылкой на родных погибшего, Шутов якобы получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов. Как сообщало МВД республики, в один из дней протестов в Бресте правоохранители ранили одного из протестующих, который в составе группы людей не реагировал на требования силовиков и предупредительные выстрелы.

Перевыборы в Белоруссии. Политтехнологический аспект © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.