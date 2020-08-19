Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководство западных стран, которое обсуждает ситуацию в Белоруссии, прежде всего обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах. Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности в среду, 19 августа, передает Sputnik Беларусь

«Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры. А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали», — отметил Лукашенко.

Президент напомнил, что руководство европейских стран на днях планирует обсудить ситуацию в республике.

«Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы», — добавил Лукашенко.

Перевыборы в Белоруссии. Политтехнологический аспект © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.