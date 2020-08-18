«Теперь нам надо сделать следующий шаг — помочь уходящей власти осознать, что возврата назад не будет. Для них понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба. Значит, нам придется показать, что мы готовы нанести им его», — сказала она.
Мороз призвала всех граждан выйти на забастовки, «не боясь остаться без денег». Она подчеркнула, что в Белоруссии уже созданы фонды помощи и поддержку населению готов оказать даже основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.
На массовые протесты уже вышли работники крупных предприятий. Среди них — Минский автомобильный завод, Гродненский мясокомбинат, Минский тракторный завод, «Белтелерадиокомпания», телеканалы ОНТ и СТВ, «Беларуськалий», Белорусский металлургический завод.