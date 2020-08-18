Руководитель штаба оппозиционного кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала устроить в республике всеобщую забастовку, чтобы лишить действующую власть финансирования. Соответствующее видеообращение опубликовали 17 августа на YouTube-канале «Страна для жизни»

Мороз призвала всех граждан выйти на забастовки, «не боясь остаться без денег». Она подчеркнула, что в Белоруссии уже созданы фонды помощи и поддержку населению готов оказать даже основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%. Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.

На массовые протесты уже вышли работники крупных предприятий. Среди них — Минский автомобильный завод, Гродненский мясокомбинат, Минский тракторный завод, «Белтелерадиокомпания», телеканалы ОНТ и СТВ, «Беларуськалий», Белорусский металлургический завод.